MESTRE Venezia ha appena fatto in tempo a ribadire il sostegno al suo porto (giusto l'altro ieri in occasione dello scambio di auguri natalizi nella sede della Nuova Clp a Marghera con il sindaco Brugnaro in testa), che il Governo a Roma gli ha dato un'altra batosta. Non basta il Protocollo fanghi, che riposa da anni in qualche cassetto dei ministeri competenti e senza il quale è impossibile programmare la manutenzione ordinaria dei canali scavando i fanghi che impediscono alle navi di entrare e ormeggiare alle banchine, adesso ci si mette anche la questione degli aiuti ai lavoratori. Il Partito Democratico aveva proposto un emendamento che estendeva fino a giugno 2022 i sostegni ai lavoratori del settore portuale, e quell'emendamento raccoglieva un impegno preciso da parte Governo, formalizzato lo scorso novembre alla Camera con l'approvazione di un Ordine del Giorno che impegnava l'esecutivo a procedere in questo senso nel prossimo provvedimento utile. Ebbene la Commissione Bilancio al Senato, in sede di discussione degli emendamenti alla Legge di Bilancio 2022 (ossia il prossimo provvedimento utile), ha cancellato quell'emendamento del Pd così i lavoratori dei porti, che con le imprese si stanno ancora dibattendo in una situazione molto difficile provocata dal lockdown per pandemia da Covid, non avranno più alcun sostegno. Il parlamentare veneziano del Pd, Nicola Pellicani, ha giudicato la decisione della Commizzione «un errore molto grave», quasi una presa in giro dei portuali che alcuni giorni fa avevano sospeso un nuovo sciopero nazionale perché si erano fidati delle promesse del Governo sulla proroga dei sostegni.

«Su questa norma non si può indietreggiare: il rinnovo dei sostegni al lavoro portuale rappresenta soprattutto un'esigenza concreta di migliaia di lavoratori e imprese che risentono ancora degli effetti del Covid, - ha aggiunto Pellicani annunciando che «il Partito Democratico continuerà ad impegnarsi riproponendo l'adozione di questa misura già all'interno del prossimo Decreto Milleproroghe. Vanno difesi tutti gli interventi previsti per l'operatività del porto di Venezia, ma prima di tutto viene il lavoro e l'interesse dei lavoratori». (e.t.)

