PORTO

MESTRE Sono talmente tanti i problemi dei porti di Venezia e Chioggia che un giorno di sciopero, anche se si tratta di un'intera giornata e non di poche ore, appare come un buffetto ai responsabili dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale (Adspmas) e soprattutto alle istituzioni locali e al Governo nazionale. Cgil, Cisl e Uil dei Trasporti ad ogni modo hanno voluto dare un segnale e per questo hanno proclamato l'astensione dal lavoro per venerdì 17 dicembre.

Le prime rivendicazioni dei Sindacati sono molto specifiche: da anni si aspettano le circolari applicative sull'autoproduzione; timore per il nuovo decreto concorrenza grazie al quale le imprese più forti possono prendere banchine e lavoro e non ci sono certezze sulle concessioni; il Governo non dà risposte sul fondo esodo e sul lavoro usurante dei portuali; serve un riordino della normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Ma questi temi si legano, nella proclamazione dello sciopero, alle problematiche più generali che rischiano di mettere in ginocchio le banchine di Marittima, Marghera e Chioggia: si parte dalla conca di navigazione di Malamocco, costruita sbagliata e che quindi non permette alle navi di entrare e uscire dal porto con il Mose alzato, e siccome le paratoie si alzeranno sempre più frequentemente, il porto sarà sempre più paralizzato. E poi c'è la questione dello scavo dei canali portuali, cioè della manutenzione ordinaria che negli ultimi anni sembra diventata straordinaria a causa della lentezza nelle autorizzazioni per evitare che i fanghi interrino i canali e impediscano quindi alle navi di entrare in porto: in proposito mancano ancora il nuovo Protocollo fanghi e il Piano morfologico della laguna, e in particolare non si procede con il banchinamento del canale dei Petroli. La crocieristica è un altro fronte di guerra: «Il Governo ha cancellato la crocieristica dalla laguna con un decreto, e sono molto incerte le prospettive per una loro ripresa con gli approdi a Marghera; siamo preoccupati per i tempi stretti rispetto all'arrivo della prossima stagione crocieristica e per le ricadute sui lavoratori che da due anni sono senza lavoro - affermano i segretari di Cgil, Cisl e Uil dei Trasporti -. Siamo anche molto preoccupati per le ricadute sull'attività commerciale nelle imprese identificate per gli approdi delle crociere a Marghera ma pure per i disagi rispetto i terminal limitrofi: non possiamo perdere competitività nella ripresa dei traffici dopo il Covid». E questa ripresa deve essere favorita da chi ha potere di decidere, e invece «non c'è una strategia, un ruolo di questa portualità per la Regione ed il Paese, non è chiara la sua convivenza con la laguna e la Città storica, e tutte queste incertezze creano indecisione sugli investimenti e le prospettive delle imprese nella delicatissima fase, anche questa in ritardo, del rinnovo delle concessioni». Per quanto riguarda Chioggia, infine, «non si comprendono le possibili prospettive di intreccio con il lavoro della portualità Veneziana, e anche Chioggia paga per deficit pesanti sulle infrastrutture, dai canali inadeguati, al Mose, alla intasata statale Romea, ad una indispensabile riorganizzazione del lavoro del porto tra terminalisti, Compagnia Portuale e imprese di servizio».

E.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA