PORTO

MESTRE «Le hanno provate tutte, ogni condizione possibile, adesso basta ce l'hanno assicurato». Alessandro Santi, presidente di Assoagenti e coordinatore della Venezia Port Community, che ormai ha riunito una trentina di associazioni e categorie economiche del territorio, ha trascorso la notte con i colleghi ad organizzare il lavoro per ridurre i disagi provocati al porto dal sollevamento del Mose.

TRE E NON PIU' TRE

Ieri era la terza volta e d'ora in poi gli operatori delle banchine di Venezia e Chioggia si aspettano che fino al 31 dicembre del 2021, cioè fino a quando il Mose non diventerà operativo a tutti gli effetti, il livello di salvaguardia che farà scattare l'innalzamento delle paratoie alle bocche di porto sarà 130 centimetri, non uno di meno.

«Da sabato 3 ottobre a ieri lo hanno testato con lo scirocco, con la bora fortissima e con un falso positivo di stamattina, vale a dire con un'alta marea attesa di 130 centimetri che in realtà è stata di 117 - continua Santi -. E il risultato è stato che in laguna l'acqua si è fermata a 52 centimetri, un altro po' e i canali andavano in secca. Adesso che hanno verificato che funziona torniamo, per favore, alla normalità, ossia ad attivare il Mose solo per le maree davvero alte, come ci ha confermato il Consorzio Venezia Nuova, per cui possiamo dedicarci tutti ad organizzare al meglio il lavoro nella fase transitoria».

Vale a dire che bisogna aggiustare la conca di navigazione di Malamocco che, guasta ancora prima di entrare in funzione, impedisce di far entrare e uscire le navi fino a 320 metri di lunghezza col Mose sollevato; e poi ci sono le procedure e comunicazioni da migliorare e i parametri di previsione da raffinare per renderli più precisi e fare in modo che le chiusure del porto siano limitate allo stretto periodo necessario alla salvaguardia di Venezia a 130 centimetri.

In proposito ieri il commissario dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale (Adspmas), Pino Musolino, è intervenuto ricordando che «già dal 2017 ha ripetutamente sottolineato la necessità di adeguare la conca di navigazione di Malamocco in modo da rendere sicuro e agevole il passaggio delle navi e ha presentato in questo senso dei precisi suggerimenti, idee e anche ipotesi progettuali al Piopp, il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche».

GLI INTERVENTI DA FARE

La conca, secondo i tecnici, può essere sistemata nel giro di pochi mesi con un milione e mezzo di euro: una volta resa operativa, il 60% delle navi commerciali non avrà difficoltà ad entrare in porto. La conca, assieme alle procedure, alle previsioni e alle opere complementari, come la cintura attorno alla Basilica di San Marco, potrà rendere il sistema davvero completo. «E in tal senso - conclude Santi - ringraziamo la super commissaria Elisabetta Spitz che si è attivata per l'attuazione delle opere complementari a partire dall'insula di San Marco da sollevare a 110 centimetri».

Elisio Trevisan

