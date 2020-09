PORTO

MESTRE È l'ultima occasione o non c'è più tempo spesso sono modi dire ma nel caso delle crociere a Venezia il tempo è davvero quasi scaduto. Lo dicono gli operatori portuali alla ministra dei Trasporti Paola De Micheli che l'altro ieri è arrivata a Venezia ad annunciare che ad ottobre il Governo farà «gli approfondimenti necessari, per poi arrivare al Comitatone a prendere la decisione definitiva». E lo dicono a ragion veduta dato che giusto l'altro ieri l'amministratore delegato della compagnia Costa Crociere, Michael Thamm, giunto a Trieste per seguire la partenza della Costa Deliziosa per il primo viaggio nell'Adriatico post blocco Covid-19, ha detto in un'intervista al quotidiano Il Piccolo che pensa di portare sempre più navi nel capoluogo Giuliano, mentre per Venezia «vedremo se ci rivogliono indietro, perché a noi non piace andare dove non siamo invitati».

L'ALLARME

E siccome Costa assieme a Msc è socia nella società del Ttp, il Trieste terminal passeggeri (allo stesso modo, del resto, che in Vtp, Venezia Terminal passeggeri, assieme a Msc, Royal Caribbean e al gruppo terminalista turco Global Yatirim Holding), quando Thamm aggiunge che vorrebbe collegare Trieste a Venezia con uno shuttle veloce per raggiungere il centro storico e pure l'aeroporto Marco Polo, significa che è già molto avanti nell'elaborazione di un piano operativo. Piano che, sempre secondo l'ad di Costa, manca invece del tutto a Venezia.

Gli operatori e i lavoratori portuali riuniti nella Venezia Port Community, dunque, procedono con i piedi di piombo nell'accogliere le nuove dichiarazioni anche perché la ministra dei Trasporti (Mit) ha aggiunto che dentro al Governo, prima del lockdown, aveva attivato un percorso di analisi sulle varie ipotesi sul tavolo per togliere le navi bianche dal bacino di San Marco e che adesso ha intenzione di riprenderlo, «utilizzando quest'anno dove il traffico crocieristico non sarà particolarmente vivace, per poter predisporre prima le decisioni nel Comitatone, e successivamente le banchine per l'approdo temporaneo a Marghera». Se, però, avevano attivato questo benedetto percorso, perché a Roma hanno aspettato oltre sette mesi per riprenderlo in mano? Questo si chiedono gli operatori veneziani, ritenendo che il Covid non possa essere motivo sufficiente per aver interrotto tutto, dato che si sta parlando della sopravvivenza di un settore economico che dà lavoro ad oltre 5 mila persone, anzi a 21 mila se si considera anche il porto commerciale e industriale e le banchine di Chioggia. E la Comunità portuale ricorda, in proposito, che si sta ancora aspettando l'approvazione del nuovo Protocollo per i fanghi dei canali da scavare per salvare i canali portuali dall'interramento: a febbraio il ministro dell'Ambiente Sergio Costa aveva promesso che era questione di settimane, poi è toccato alla ministra De Micheli ripetere la stessa cosa ma cinque mesi dopo, ai primi di luglio; e quel decreto ancora non c'è. Però a Venezia riconoscono pure che la responsabile dei Trasporti, ai primi di agosto, ha aggiunto con un Decreto altri 26 milioni di euro ai 23 già messi da parte dell'Autorità portuale e ha stabilito che i fanghi, in attesa del nuovo Protocollo, possono essere sistemati all'isola delle Tresse, nella cassa del Molo Sali del canale industriale Nord, e, quelli più puliti, potranno essere utilizzati per riempire e ridisegnare le barene.

Per questo gli operatori concedono credito alla De Micheli ma non a occhi bendati: «La ministra ha indicato una strada che apparentemente è aderente a quella del Comitatone con una fase transitoria su Marghera. Questo è comunque un segnale positivo» afferma Alessandro Santi, presidente di Assoagenti e coordinatore della Venezia Port Community, sottolineando che il problema è il tempo: «Siamo ovviamente molto preoccupati a causa delle esperienze precedenti di appuntamenti mancati. L'unica certezza che abbiamo è che, se anche questa scadenza non venisse rispettata, sarà troppo tardi fissarne una successiva perché la crocieristica avrà già abbandonato definitivamente Venezia. Fino alla fine dell'anno scorso la crocieristica e in generale il porto erano la seconda industria della città, dietro al turismo,oggi in seguito al Covid sono la prima».

»1034 GIORNI INUTILI»

Molto più pessimista è l'assessore comunale allo Sviluppo economico, Simone Venturini, che ha contato i giorni trascorsi inutilmente dall'ultimo Comitatone del 7 novembre 2017: «Sono 1034. Cosa è stato fatto dal ministero dei Trasporti e dall'Autorità di Sistema Portuale in tutto questo tempo? Sembra sia scaturito solo l'ennesimo rinvio a dopo le elezioni. Anche il Comitatone, annunciato entro fine dicembre 2019, è stato posticipato sine die. Noi siamo abituati ai fatti, che sono testardi e non mentono. Il Mit è assente. Ingiustificato. Mentre la comunità portuale soffre la crisi che il Covid ha acuito. Il Porto sarà una delle priorità della nostra Amministrazione».

Elisio Trevisan

