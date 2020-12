PORTO

MESTRE Col Mose alzato «il porto di Venezia non ha accesso al mare», vale a dire che è completamente paralizzato. L'allarme lo ha lanciato ieri il commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale (Adspmas), Pino Musolino, che fino a quattro mesi fa ne è stato il presidente. Non è la prima volta che ribadisce il concetto ma ora che il Mose comincia ad essere sollevato sempre più spesso in concomitanza con le sempre più frequenti acque alte eccezionali, il problema si pone in tutta la sua evidenza, anche a chi non capisce o fa finta di non capire. Dopo la mancata attivazione di martedì, quando Venezia è finita nuovamente sott'acqua, in parallelo al gioco delle correnti marine le paratie sono state alzate ieri mattina e abbassate nel pomeriggio alle 17 per consentire, alle 18, il passaggio delle navi. Poi all'una e mezza circa di notte sono state alzate nuovamente, e questo durerà almeno fino a sabato, viste le previsioni di alte maree consecutive.

Ed è questo stillicidio di sollevamenti che preoccupa il commissario e non solo, perché l'intera comunità degli operatori e dei lavoratori del porto è in ansia. Lo stesso presidente di Confindustria Venezia Rovigo, Vincenzo Marinese, ieri è intervenuto per dire, a nome di tutti gli imprenditori, che ora «bisogna correre per sistemare la conca di navigazione. Il provveditore ci ha detto che entro un anno sarà finita e io immagino lo abbia detto con cognizione di causa, quindi credo che sia necessario arrivare a fine 2021 potendo inaugurare sia il Mose, che nel frattempo sarà collaudato, sia la conca di navigazione. Una inaugurazione parziale non si può fare, lo abbiamo visto. Bisogna consentire al porto di vivere e al Mose di salvaguardare la città». La conca di navigazione: è proprio questo il problema principale e annoso.

LE PEGGIORI PREVISIONI

Ieri Pino Musolino è tornato a ribadire che «purtroppo si sta realizzando tutto quello che avevamo previsto negli ultimi anni: senza una conca di navigazione funzionante che permetta alle navi di entrare ed uscire nella laguna anche con le barriere del MoSE sollevate, i porti di Venezia e Chioggia non possono resistere a lungo e sono destinati a perdere competitività e, di conseguenza, commesse e occupazione». Altri, come l'impresa Kostruttiva della Lega Coop, sostengono che in questi anni il Porto è stato poco incisivo nel pretendere che la conca di Malamocco venisse sistemata. Ma l'Adspmas ribatte che, sin da quando a marzo del 2017, Musolino si è insediato alla presidenza, ha denunciato il problema: quella conca, che dovrebbe servire a far passare le navi anche quando il Mose è sollevato, ha il portellone rotto da una mareggiata ed è pure troppo stretta e troppo corta per farci stare le navi.

Quella conca venne realizzata dalle imprese del Consorzio Venezia Nuova quando Paolo Costa era sindaco di Venezia, e poi lo stesso Paolo Costa, quando venne nominato presidente del Porto, sostenendo che siccome allungare la conca sarebbe costato troppo e anche i Piloti si dimostravano scettici, avviò il progetto del porto offshore al largo di Malamocco in mare aperto, in modo che per la conca passassero navi più piccole. Il progetto, però, nonostante un primo via libera inserito nella finanziaria del governo Monti con un emendamento a firma di Pier Paolo Baretta e Renato Brunetta per stanziare i fondi, e nonostante l'approvazione del Parlamento e l'avallo della Ue, e nonostante fosse stato messo a gara con la vittoria di una società cinese, è stato accantonato. Secondo Costa fu per «gelosie europee, italiane (leggi Genova) e adriatiche (leggi Trieste)» che manovrarono per farlo bloccare. Lo stesso Musolino, però, è sempre stato molto scettico su quell'opera da oltre 2 miliardi di euro, a causa tra l'altro della rottura del carico che avrebbe provocato perite di tempo e costi troppo elevati.

NUMERI CRITICI

Resta il fatto che oggi il Mose viene sollevato sempre più spesso e che il Porto va in crisi: «Solo ieri mattina avevamo 8 navi ferme in rada e 9 in laguna in attesa di uscire - ha spiegato il commissario straordinario aggiungendo che - domani (oggi per chi legge ndr.), alla luce delle previsioni che ci sono state comunicate, prevediamo che circa una decina di navi dovranno modificare i propri orari per evitare di rimanere ferme». E non è pensabile che la soluzione sia quella, attuata su suggerimento sempre dell'Adspmas, di tenere abbassate alcune paratie della bocca di Malamocco in modo da lasciare un varco di un centinaio di metri per far passare le navi: può funzionare, com'è avvenuto, in condizioni di tempo buono, ma non con sciroccate miste a bora come quelle di questi giorni. Bisogna, dunque, «sistemare al più presto la conca di navigazione, magari riadattandola anche a banchina ad alti fondali» conclude Musolino il quale ricorda di aver proposto più volte di istituire il Porto Regolato come a Rotterdam, Anversa e Amburgo (operativo 24 ore su 24), ma in quel caso «è urgente che si strutturi una cabina di regia, dove l'Adspmas dovrà avere necessariamente un ruolo, che possa avere una visione complessiva di tutti i processi in modo tale da gestire in efficienza anche i traffici portuali».

Elisio Trevisan

