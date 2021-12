PORTO E PESCA

MESTRE Riprendono i lavori per sistemare le conche di navigazione che ancora mancano all'appello del Mose, e il Governo darà ristori ai lavoratori della più grande flotta peschereccia italiana, cioè quella di Chioggia, che rischiano di chiudere bottega a causa del Mose e dell'Europa che chiede di aumentare il numero dei giorni di fermo pesca annuali al fine di tutelare le risorse ittiche.

Lo ha promesso ieri il viceministro del Mims, il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, rispondendo in commissione Trasporti ad un'interrogazione presentata dal parlamentare veneziano del Pd, Nicola Pellicani che ha chiesto «quali iniziative il Ministero intenda adottare per assicurare tempi certi per la realizzazione delle conche, anche alla luce delle conseguenze negative per i lavoratori del settore ittico».

IL FUNZIONAMENTO

Le conche di navigazione sono fondamentali per evitare che il Mose salvi la laguna, Venezia e Chioggia ma uccida i suoi abitanti e chi ci lavora: sono poste in corrispondenza delle paratie alle bocche di porto di Lido-Treporti, Malamoco e Chioggia e servono a far entrare e transitare le navi, i pescherecci e altre imbarcazioni quando il Mose è sollevato. Altrimenti, com'è successo con i primi sollevamenti del 2020, decine di pescherecci sono costretti a restare fuori in mare tutta la notte: e un conto è se il mare è calmo, tutto un altro se il mare è mosso, e quando il Mose si solleva il mare è sempre mosso. I pescatori, insomma, rischiano la vita o comunque di perdere le barche. Le navi, invece, rischiano meno data la stazza che hanno ma il porto commerciale ci rimette una montagna di soldi.

Solo una delle conche di navigazione previste è stata realizzata ed è funzionante: è quella di Lido-Treporti che, però, serve a ben poco rispetto alle altre due. Quella di Malamocco, invece, è quella che serve alle navi ed è stata costruita con le misure sbagliate, inoltre una delle porte, quella che guarda il mare, si è rotta a seguito della mareggiata del 2015. La conca di Chioggia, che contiene due porti rifugio, è dedicata in particolare ai pescherecci che, durante le alzate del Mose, possono ricoverarsi dentro. Potrebbero, perché neanche quella è stata ancora realizzata a causa di un contenzioso tra le imprese che ha bloccato i lavori portando poi alla risoluzione del contratto dal parte del Cvn (Consorzio Venezia Nuova), e a causa del lockdown durante il quale era impossibile garantire le misure di protezione sanitaria dentro ai pozzi e all'edificio di controllo.

I TEMPI

Ebbene il viceministro Morelli ha spiegato che, per quanto riguarda la conca di Malamocco, l'impresa esecutrice dei lavori sta organizzando il cantiere e sono già riprese le attività di costruzione della porta lato mare; per quella di Chioggia il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Triveneto (Piopp), assieme al Cvn, sta lavorando per assicurare tempi certi per il completamento. Visto che il Mose, in base all'ultimo cronoprogramma del Consorzio Venezia Nuova, sarà completato entro il 31 dicembre 2023, entro quella data si spera che anche le conche, dopo vent'anni di attesa, saranno pronte e operative.

Elisio Trevisan

