VENEZIA Due i protagonisti, su opposti versanti, che ieri non si sono visti: L'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale e il Comitato o Grandi navi e altre associazioni come Ambiente Venezia che hanno avuto un ruolo importante nell'imporre all'attenzione nazionale e internazionale il tema delle grandi navi da crociera in laguna.

Come è noto, l'Autorità è oggi commissariata e affidata al precedente presidente Pino Musolino. Se diversi dipendenti dell'Autorità erano presenti, egli ha fatto sapere che dato il momento ha preferito non esserci direttamente, pur condividendo la manifestazione sotto ogni aspetto.

«La manifestazione di cui si condivide l'importanza amplificata dall'impatto della emergenza sanitaria - si legge in una nota dell'Autorità - si tiene in un momento storico piuttosto delicato, a ridosso delle elezioni amministrative, e potrebbe sfociare su finalità non convergenti con gli interessi portuali e le funzioni istituzionali dell'Ente, preposto allo sviluppo e al governo del sistema portuale. Per questi motivi il Commissario Straordinario ha ritenuto di non partecipare alla manifestazione, pur esprimendo, come sempre fatto, il proprio assoluto sostegno, personale e istituzionale, alla imprese della comunità portuale ai lavoratori e alle loro famiglie».

Nessun rappresentante dei No grandi navi si è visto o si è fatto riconoscere durante la manifestazione. Da Ambiente Venezia, però giungono commenti che non risparmiano critiche a nessuno.

«Ci pare che erano ben lontani dai numeri annunciati trionfalmente - si legge in una nota - Erano presenti anche il sindaco Brugnaro e il candidato sindaco Baretta a caccia di voti e consensi».

Per Ambiente Venezia il tema grandi navi rimane trattato con molta superficialità e in modo contraddittorio dalla politica e soprattutto di Pd, M5S, Italia Viva e Leu, che sostengono il Governo.

«La campagna elettorale procede come se il Governo non stesse lavorando per autorizzare la ripartenza delle crociere che continueranno a entrare in Laguna di Venezia e passare come se niente fosse dentro la nostra città».

