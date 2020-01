PORTO E AMBIENTE

MESTRE Il nuovo Protocollo fanghi, la cui mancanza ha provocato la soppressione della linea diretta per i container con Cina e sud est Asiatico e un danno da 50 milioni di euro l'anno per il porto di Venezia, diventerà operativo dai primi di febbraio, nel senso che a fine gennaio sarà pronto e subito dopo i due ministri dell'Ambiente e delle Infrastrutture firmeranno il decreto congiunto per vararlo. E il parlamentare veneziano Nicola Pellicani che ieri ha parlato col ministro dell'Ambiente Sergio Costa, ha detto che la firma congiunta con il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli potrebbe avvenire a Venezia come gesto anche simbolico. Ieri nel corso del Question Time alla Camera il ministro indipendente di area 5 Stelle Sergio Costa ha parlato quindi di una data certa.

GOVERNO SOTTO OSSERVAZIONE

Siccome, però, di promesse simili ne aveva già fatte nei mesi scorsi, l'onorevole di Italia Viva Sara Moretto, che ieri ha posto le domande assieme ai colleghi di partito, ha annunciato che terrà d'occhio il ministro e tutti i tecnici che si stanno occupando della questione: «Si passi davvero dalle parole ai fatti. A fine gennaio torneremo in aula a chiedere conto rispetto a quanto oggi il ministro ci ha promesso». Sempre ieri la deputata veneziana della Lega, Ketty Fogliani, ha presentato un'interrogazione al ministro dell'Ambiente chiedendogli che si attivi subito «per risolvere la questione dei dragaggi del porto, che sblocchi la situazione dannosa per la città e per il Veneto e che individui, senza ulteriori ritardi, siti di conferimento idonei per i sedimenti da dragare».

Se la prima, in effetti, è una buona notizia, riguardo alla promessa di varare il Protocollo fanghi entro due o tre settimane, la seconda, ossia l'individuazione dei siti dove buttare i fanghi che verranno scavati dai canali, è un altro paio di maniche. E anche se il Protocollo diventerà presto, e finalmente, realtà, servirà a ben poco senza le indicazioni su dove sistemare i sedimenti, e queste indicazioni devono venire dal Piano morfologico della laguna che indicherà dove c'è bisogno di portare fanghi per ridisegnare canali, barene, velme cancellate dall'erosione.

Senza il Piano per ora si può pensare di sistemare al massimo un milione e mezzo di metri cubi di fanghi, un milione all'isola delle Tresse e mezzo al Molo Sali nel canale industriale Nord; ma anche questi interventi non saranno immediati perché per il primo bisognerà aspettare l'autorizzazione che deve seguire all'approvazione della Commissione di Salvaguardia avvenuta poco prima di Natale, e potranno trascorrere poche settimane come anche un anno; per il secondo dovrebbero bastare pochi mesi perché la Regione ha già trasferito al Porto la cassa di colmata del Molo Sali. Con lo spazio per un milione e mezzo di metri cubi il porto potrà tornare al pescaggio ideale di 11,50 metri e tirare avanti un paio d'anni prima che si interri nuovamente, con mezzo milione l'autonomia sarà molto inferiore. E imprese e compagnie di navigazione non sanno che farsene delle promesse.

MANCANO CERTEZZE SUL FUTURO

Ecco perché, oltre al Protocollo fanghi, è indispensabile e urgente il nuovo Piano morfologico della laguna. Ieri, però, il ministro dell'Ambiente è stato chiaro: se per il Protocollo fanghi l'esame ambientale è stato completato questi giorni, ed ora entro fine gennaio verrà effettuato l'esame ecotossicologico ad opera dell'Istituto superiore della Sanità per creare la nuova classificazione dei sedimenti (in base alla loro pericolosità) e superare così quella precedente del 1993, per il Piano morfologico della laguna al momento c'è solo una bozza. E, come ha ricordato ieri il ministro, non potrebbe essere altrimenti dato che per fare il Piano è necessario che prima sia varato il Protocollo fanghi. «Abbiamo già una bozza - ha detto appunto Sergio Costa rispondendo ai deputati di Italia Viva -. Aspettiamo fine gennaio per iniziare a trasformarla in Piano vero e proprio, ma ricordo che dev'essere sottoposto a Valutazione ambientale strategica». Come a dire che, se serve anche la Vas, ce ne vorrà ancora di tempo per arrivare alla meta.

Elisio Trevisan

