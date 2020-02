PORTO

VENEZIA Il via libera tanto atteso e sudato è finalmente stato rilasciato dall'Istituto superiore di Sanità e finalmente il nuovo Protocollo fanghi potrà essere emanato. L'ultimo ok al documento è arrivato ieri mattina, mentre a Venezia era in corso un'enorme mobilitazione per chiedere attenzione per il porto e il suo indotto logistico, commerciale e industriale.

Adesso non ci sono più ostacoli né scusanti e il Governo dovrà emanare il provvedimento, che già aveva promesso sarebbe stato firmato all'inizio di questo mese. Il nuovo Protocollo fanghi sostituisce quello del 1993 per classificare i fanghi, in base al loro grado di inquinamento, da scavare per liberare i canali portuali. Si tratta di un provvedimento essenziale per far partire le draghe e riportare il pescaggio del canale dei Petroli a 11.5-12 metri che l'Autorità di sistema portuale ritiene fondamentali per non perdere ulteriori traffici e magari recuperare quelle linee con l'Oriente perse proprio perché le navi non riuscivano più ad entrare.

LO SBLOCCO

La situazione si è sbloccata ieri anche grazie all'intervento del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Andrea Martella, in collaborazione con i ministri Sergio Costa (Ambiente) e Paola De Micheli (Mit). Il procedimento è concluso e basterà solo un decreto interministeriale, senza passaggi parlamentari. La firma è attesa entro un paio di settimane. In ogni caso, è stato assicurato che al Comitatone di marzo il Protocollo fanghi ci sarà.

«Quello che avevamo dichiarato qualche tempo fa è stato mantenuto - commenta Martella - L'Istituto superiore di Sanità ha reso il parere e ora il Protocollo può essere operativo. Questo è a favore sia del rispetto della questione ambientale sulla laguna, che del rispetto dell'attività portuale a Venezia».

«Bene - commenta il deputato dem Nicola Pellicani - ma ora il Governo deve accelerare».

NON VOGLIAMO MORIRE

Come San Tommaso, il sindaco Luigi Brugnaro al momento preferisce non commentare, ma ieri mattina al convegno organizzato in Marittima da Federagenti e Assoagenti Veneto, durante il quale è stato firmato da tutte le categorie il manifesto in 9 punti Il Porto è vita. Venezia è viva è andato giù pesante.

«A Roma - ha detto - Non fanno nemmeno le cose di legge. Adesso decidono di buttare le navi un po' a casaccio nel porto. Attenzione, perché la pazienza, non la mia ma quella degli operatori, prima o poi finisce. Noi pretendiamo che la profondità del canale dei Petroli torni a livello di legge per non continuare a perdere traffici. Noi siamo sempre disponibili, ma non a morire. In ballo c'è il futuro dell'Italia che va salvata dal declino economico».

Anche il presidente di Confindustria Venezia e Rovigo, Vincenzo Marinese, non è andato giù delicato.

«Venezia è centrale per una zona d'Italia che ha un fatturato di 120 miliardi - ha detto - se il porto resterà in difficoltà, quando il baricentro logistico sarà spostato si sposteranno anche le aziende. Qualcuno dovrà spiegare mettendoci la faccia: senza aziende i figli che faranno? Io con il reddito di cittadinanza non voglio vivere. Ne abbiamo le p... piene. Già abbiamo rinunciato alla chimica perche non c'è stato il coraggio del Governo».

TUTTI UNITI

Tra i firmatari del manifesto anche Giuseppe Fedalto, presidente della Camera di Commercio: «Noi tutti imprese, categorie economiche e lavoratori ci stiamo chiedendo perché ormai da tempo i Governi che si sono succeduti, il Comitatone, alcune associazioni e comitati sono contrari allo sviluppo del porto di Venezia e quindi al fatto che una città e un territorio vivano».

«Spero siamo riusciti a mettere la politica di fronte alla coesione del settore - commenta Gian Enzo Duci, presidente di Federagenti - Credo che a questo punto la politica debba una risposta, di cui la riunione del Comitato fanghi è solo una prima parte».

«A fronte di questo manifesto firmato - conclude il presidente di Assoagenti Veneto, Alessandro Santi - chiederemo subito un confronto ai ministeri facendo capire che i temi sono quelli elencati e che noi siamo tanti».

Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA