PORTO

MESTRE Il Porto ha quasi 2 miliardi di euro da investire per crescere ma rischia la paralisi perché, dopo anni di inutili attese, il Governo non ha ancora varato il nuovo Protocollo fanghi e il Piano morfologico della laguna. Senza questi due strumenti non si scavano i canali e le navi non riescono ad entrare. Ieri i vertici dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale (Adspmas) hanno presentato il nuovo Piano operativo triennale 2020-2024 (Pot) che, guardando in realtà ad un orizzonte molto più ampio, spiega come spendere quel miliardo e 780 milioni di euro e mette nero su bianco anche quel che il presidente Fulvio Lino Di Blasio ha detto sin da quando si è insediato a fine maggio e cioè che, per sopperire ai problemi provocati dalla scarsa accessibilità a causa dei fondali bassi e delle chiusure imposte dal sempre più frequente sollevamento del Mose, bisogna sfruttare altre potenzialità dello scalo veneziano, ossia il lato terra: le vastissime aree dietro alle banchine che possono essere utilizzate per sviluppare l'intermodalità e la logistica, quindi gli scambi tra nave, treno, camion e immensi magazzini per gestire le merci, quelle che arrivano dall'estero e quelle che vengono prodotte nella Pianura Padana. E non a caso nel Piano ha un posto di primaria importanza la Zls, Zona logistica semplificata che consente di utilizzare 7,1 milioni di metri quadrati di aree oggi abbandonate a Porto Marghera e nel Rodigino per sviluppare nuove aziende logistiche e manifatturiere attirando investitori grazie alle agevolazioni fiscali e contributive (capace di generare 2 miliardi e mezzo di euro di investimenti e 26 mila posti di lavoro).

ZLS IN CASSETTO

Ma anche la Zls giace in qualche cassetto della Presidenza del Consiglio e, dopo che il Veneto sembrava aver praticamente ottenuto l'autorizzazione, dal ministero per il Sud, retto da Mara Carfagna, arrivano contrarietà. «La Zls è un nodo meno paralizzante rispetto agli altri due, ossia il Protocollo fanghi e il Piano morfologico della laguna, ma se non arriverà comunque ci farà andare molto più lenti» ha detto il presidente Di Blasio spiegando la strategia dell'Adspmas per far sì che il Piano triennale non rimanga un bel libro dei sogni: in poche parole si tratta di mordere senza sosta le caviglie di chi deve decidere, e non è un'intenzione perché l'hanno già messa in atto: «Ci sono ostacoli che, per essere superati, richiedono una forte sinergia con le istituzioni e le categorie perché da soli non si va da nessuna parte. I fanghi li abbiamo portati al Tavolo per Venezia e sulle scrivanie di due ministri per capire dove la pratica è ferma e per dare un contributo a sbloccarla. Contemporaneamente all'azione di sensibilizzazione costante mettiamo in pratica quel che è già fattibile del Piano, ad esempio la riorganizzazione interna dell'Ente per avere una struttura più flessibile che ci permetta di capire come gestire i fondi che avremo a disposizione. Quelli che derivano dal Pnrr (il Piano di nazionale di ripresa e resilienza), ad esempio, hanno regole ferree da seguire per poter essere spesi».

SINTONIA RITROVATA

Dopo gli anni di contrasti con il precedente presidente del Porto, il Comune e la Città Metropolitana ieri hanno confermato la ritrovata sintonia ribadendo che «città e porto sono una cosa sola» e che «la portualità, per importanza, se la gioca solo con il settore turistico». Lo ha detto l'avvocato Giuseppe Chiaia, rappresentante della Città Metropolitana nel Comitato di gestione portuale: «A fronte della grossa progettualità messa in campo con questo Piano triennale, che punta a tutelare il lavoro e a garantire l'accessibilità, è ora di chiudere il balletto sul nuovo Protocollo fanghi e sul Piano morfologico, e perciò il coordinamento con le istituzioni è fondamentale». E sarebbe un vero peccato non concretizzare il Piano perché, ha sottolineato l'ingegnere Maria Rosaria Anna Campitelli, rappresentante della Regione nel Comitato di gestione, «finalmente c'è una strategia precisa per la logistica e per l'accessibilità fisica e digitale al porto». L'accessibilità fisica, quella nautica, «è imprescindibile per lo sviluppo degli scali di Venezia e Chioggia - ha concluso l'ammiraglio Pietro Pellizzari, comandante del Porto -. Senza non può esserci sviluppo».

Elisio Trevisan

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA