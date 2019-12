Portiere divo dentro e fuori dal campo molto prima del suo lontano parente (era cugino di secondo grado del nonno) Gianluigi Buffon, Lorenzo Buffon nei giorni scorsi ha festeggiato i novant'anni, ricordando i tempi in cui il calcio fruttava meno guadagni di oggi ma garantiva ugualmente soddisfazioni sportive e visibilità.

Pescato dalla Portogruarese, l'estremo difensore friulano contribuì tra i pali alla rinascita del Milan che con lui titolare negli anni Cinquanta vinse quattro scudetti e due Coppa Latina, competizione internazionale nata nel Dopoguerra riservata alle squadre di club campioni nazionali di Francia, Italia, Portogallo e Spagna. Idolo dei rossoneri, nel 1960 dopo un anno al Genoa cambiò sponda meneghina, giocando tre anni all'Inter e vincendo in nerazzurro il suo quinto personale scudetto. Buffon Lorenzo fu meno fortunato con la nazionale azzurra del Buffon Gianluigi, ma protagonista anche nei rotocalchi per aver sposato Edy Campagnoli, la valletta di Mike Bongiorno nel programma televisivo della Rai Lascia o raddoppia? visto all'epoca da tutti gli italiani: la sua separazione suscitò uno scandalo tale che lo spinse a trascorrere un periodo negli Stati Uniti, salvo poi rientrare in Friuli e sposarsi di nuovo a Latisana negli anni Settanta.

