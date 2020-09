LA POLEMICA

VENEZIA (m.fus.) Non solo la cartolina di auguri in bengalese ma nel botta e risposta si pesca anche il tormentone dell'autobus pieno di bengalesi da portare ai seggi. Secondo Clark Manwar, imprenditore veneziano nato in Bangladesh e candidato di Venezia è tua al consiglio comunale, significa screditare e giudicare inferiore la comunità bengalese, descrivendola come incapace di discernere e di decidere per chi votare.

«Sono falsità e propaganda. Non sono mai stati organizzati autobus e io, in tanti anni, ho ricordi di una sola famiglia che aveva fatto più giri per accompagnare degli amici che non avevano l'auto. Ma nessuno ci dice per chi votare e diffondere queste notizie è una discriminazione senza precedenti». Manwar è arrivato a Venezia quando aveva 12 anni, accolto da una famiglia affidataria con la quale tuttora ha un forte legame. Ha studiato all'alberghiero, nel 2002 ha iniziato a lavorare in hotel diventando direttore fino a quando, 7 anni fa, ha deciso di diventare imprenditore.

«Ora gestisco i miei alberghi - spiega - Sono integrato e conosco benissimo la città che voglio rappresentare. Non potrei candidarmi a parlare a nome dei bengalesi se non conoscessi e rispettassi profondamente Venezia, la legge italiana e le regole della città. Questa è per me la vera integrazione». Tra i tanti interessi condivisi tra italiani e cittadini di tutte le etnie di cui vuole farsi portavoce, ci sono anche due necessità molto sentite non solo dai bengalesi ma da tutta la comunità musulmana: «A Venezia siamo più di 25mila ad avere fede musulmana e i tempi sono maturi per fare un passo importante verso la realizzazione di un cimitero e di una grande moschea che unisca tutta la comunità. Sarebbe fondamentale, per vivere tutti più sereni e in sicurezza, avere un grande centro culturale e moschea che possa ospitare 2 o 3 mila persone e che centralizzi i momenti di preghiera oggi diffusi per tutta la città e quindi meno sicuri». Un luogo adatto potrebbe essere l'area industriale di Marghera: «Ci sono tanti stabili abbandonati. Permetterci di sistemarne e utilizzarne uno sarebbe utile per tutti e un segnale importante sulla strada dell'integrazione. Così come avviene a Londra, New York o Sydney».

