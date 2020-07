PORTI

MESTRE A Venezia e Chioggia anche i porti hanno cominciato a ballare dall'inizio della pandemia e non hanno ancora smesso ma sarebbe potuta andare molto peggio se l'Autorità, gli operatori e i lavoratori non avessero fatto squadra per parare i colpi che l'emergenza sanitaria ha inferto all'economia e reagire con migliori servizi e più efficienza.

Alla fine dei primi sei mesi di questo 2020 bisestile il risultato, così, è negativo ma i due scali hanno reagito e sono ancora in corsa: a Marghera la movimentazione merci è stata di 11.093.854 tonnellate, in calo del 12,4%, mentre la flessione si attesta su un -8,2% esaminando i dati nel periodo di tempo luglio 2019-giugno 2020; e Chioggia si è fermata a 471.247 tonnellate (-26,9% che, se esaminato su base annuale ossia luglio 2019-giugno 2020, si ferma a un -4,6%).

LE PERDITE MAGGIORI

Tra l'altro le perdite maggiori, anzi addirittura il 60% del calo complessivo dei traffici veneziani, si è verificato nel settore energetico e nei prodotti petroliferi, ambiti nei quali sarebbe stato inverosimile non registrare forti perdite: nel primo caso il 37% circa della flessione è infatti dovuta alla diminuzione delle importazioni di carbone (-587 mila tonnellate), come previsto dalla Sen (Strategia Energetica Nazionale) che impone l'abbandono graduale di questa materia prima; nel secondo c'è stato un calo di 350 mila tonnellate di prodotti petroliferi (il 22% del traffico complessivo perduto), e non poteva essere altrimenti dato il crollo dei consumi di carburanti per gli aerei e per auto e camion.

Tuttavia, a fronte del calo del settore petrolifero ed energetico, in controtendenza lo scalo di Marghera ha registrato la tenuta del settore siderurgico che, nonostante il periodo di emergenza, si mantiene su valori sostanzialmente stabili (-1,8%, vale a dire -36 mila tonnellate, l'equivalente di una nave in meno rispetto all'anno scorso).

Passando ai numeri, settore per settore, i liquid bulk (prodotti petroliferi in genere) sono scesi di oltre 400.000 tonnellate (-8,9%), i dry bulk (rinfuse minerarie e alimentari) di 600.000 tonnellate (-18,7%), il general cargo si attesta a -11,4%, i container perdono il 13% (arrivando a 264.285 Teu); quasi azzerato, infine, il numero dei crocieristi (-99%) mentre calano dell'81,9% anche i passeggeri dei traghetti: «Fintanto che i Ministeri vigilanti non avranno un'uniformità di visione che ci consentirà di fare le crociere in sicurezza, non credo che ripartiranno - ha commentato in proposito il presidente di Adspmas Pino Musolino - L'idea è di farlo con tutte le cautele del caso». Infine il traffico semestrale ferroviario è di 46.364 carri per un totale di 1.177.598 tonnellate, un buon risultato se si considera che in tutto il 2019 si erano registrati 84.681 carri per 2.144.328 tonnellate. Quanto a Chioggia, ha perso soprattutto il settore general cargo (-64,3%), mentre sono in controtendenza i dry bulk con un +4,8% e i container.

L'INCERTEZZA

«In una fase caratterizzata da fluttuazioni difficilmente prevedibili della domanda e dell'offerta di materie prime e prodotti finiti, non abbiamo potuto far altro che opporre tutto il nostro impegno, attivando in tempi record nuove procedure di lavoro in sicurezza con l'aiuto di tutta la comunità portuale e continuando a mantenere la competitività del sistema. Sul fronte interno, i porti lagunari, per competere con gli altri scali internazionali, devono poter vincere la battaglia dell'accessibilità nautica e degli escavi dei canali» ha detto Musolino ricordando di aver già da tempo stanziato le risorse finanziarie necessarie e «realizzato una serie di attività preparatorie per l'escavo».

Sempre ieri il presidente del Porto è tornato sulla vicenda della bocciatura del Bilancio consuntivo 2019 da parte dei rappresentanti di Regione e Città metropolitana in seno al Comitato di gestione che Musolino ha riconvocato per il 3 agosto sperando nell'approvazione: «Essendo difficile razionalizzare l'irrazionale non so rispondere cosa succederà. Io ho la serenità di chi ha fatto bene il suo mestiere, una volta certificato» ha detto riferendosi all'ispezione ministeriale da parte della Commissione di vigilanza delle autorità portuali, alla relazione dei revisori dei conti e al passaggio del gabinetto del ministro «che ha certificato l'assoluta regolarità tecnico formale e amministrativa delle procedure».

Elisio Trevisan

