Porta a porta, al via la rivoluzione a Castello

LA RIVOLUZIONEVENEZIA Stop ai sacchetti per strada anche a Castello, da martedì anche il sestiere più grande di Venezia vedrà arrivare il nuovo sistema di conferimento rifiuti. All'appello manca solo la Giudecca per chiudere il cerchio di Veritas nel centro storico veneziano, il nuovo metodo di raccolta dell'immondizia era partito a ottobre 2016 a Dorsoduro e si è poi esteso a San Polo, Santa Croce, San Marco e Cannaregio. Un anno e mezzo per mettere a regime tutte le zone con quella che, di fatto, è una rivoluzione per le abitudini della...