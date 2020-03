PORDENONE Il tampone al quale aveva chiesto volontariamente di sottoporsi è risultato negativo. Così l'assessore-medico Pietro Tropeano ieri mattina ha tirato un sospiro di sollievo. La misura precauzionale del test l'aveva chiesta lo stesso assessore dopo che - venerdì scorso - era risultato positivo il direttore socio-sanitario dell'Azienda sanitaria di Udine con il quale - martedì scorso - l'assessore comunale pordenonese aveva partecipato a una riunione a Udine. «Sono stato avvistato - ha raccontato il responsabile della Cultura della giunta Ciriani - nella serata di venerdì quando mi trovavo a Roma con mia moglie (pure per lei, che è medico, il tampone è stato negativo, ndr) per impegni familiari. Appresa la cosa ha deciso di rientrare in fratta in auto nella prima mattinata di sabato. Per il ruoli che ricopro, sia di medico in ospedale a Pordenone che di amministratore pubblico, ho chiesto immediatamente di essere sottoposto al test nonostante non avessi alcun sintomo». Nella tarda mattinata di ieri è arrivato il responso dall'Infettivologia di Udine: esito del tampone negativo. In ogni caso Tropeano ha deciso prudenzialmente si eseguire il secondo test che sarà effettuato il prossimo 13 marzo. «Almeno fino ad allora precauzionalmente mi asterrò dalle mie attività rimanendo a casa in attesa del secondo test». Nel frattempo Tropeano ringrazia tutte le persone che lo hanno contattato nelle ultime ore. «Sono state veramente molte le persone che mi hanno contatto per avere notizie sulle mie condizioni di salute. A tutti dico che sto bene e che rimarrà a casa ancora per alcuni giorni n via precauzionale. L'assessore-medico solleva poi la questine delle analisi sui tamponi. «L'ospedale di Pordenone ha un laboratorio analisi perfettamente in grado di compiere tutti gli accertamenti. Si eviterebbe che tutti i test di Pordenone debbano essere fatti a Udine».

