PORDENONE Confindustria Alto Adriatico e organizzazioni sindacali confederali Cgil, Cisl e Uil del territorio pordenonese hanno messo in piedi - fin dal lockdown del marzo scorso - un sistema di organismi paritetici bilaterali attraverso i quali si è svolta un'attività di informazione e di controllo che ha consentito la ripresa produttiva in sicurezza. «Un'esperienza - come ha sottolineato Flavio Vallan, segretario Cgil di Pordenone - che ha consentito di costruire un percorso condiviso nell'emergenza che però sta continuando sul fronte della sicurezza. È ora necessario però estendere a allargare questo modello. Abbiamo chiesto a Regione e all'Azienda sanitaria del Friuli occidentale di utilizzare e di valorizzare questi strumenti che le parti hanno già reso operativi sul territorio. Finora è come se vi fosse stata una mancanza di consapevolezza da parte della politica regionale su questi aspetti del lavoro e della sicurezza sanitaria. Vorremmo capire se e in che modo l'Azienda sanitaria preveda una implementazione di questi organismi paritetici che danno prova di funzionare. Ma è forse l'ora di estenderli anche attraverso l'intervento di Regione e Asfo». Dal sindacato arriva insomma una richieste di riconoscimento e di istituzionalizzazione di un sistema che è di prevenzione sanitaria pubblica. «Anche i controlli - aggiunge Cristiano Pizzo (Cisl) - degli organismi paritetici nelle aziende più piccole dove magari non c'è una struttura sindacale ha dimostrato di funzionare se fatto non come gendarmi ma in veste collaborativa». «Il richiamo alla politica - secondo Roberto Zaami (Uil) - è fondamentale affinché questa buona pratica nata sul territorio nell'emergenza Covid possa proseguire anche sul fronte della prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul lavoro in tutti i suoi risvolti».

d.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA