PORDENONE «Che la vicenda della Camera di commercio di Pordenone finisse nel dimenticatoio era prevedibile. Quando, oltre un anno e mezzo fa, si decise di riporre l'ascia di guerra della battaglia giudiziaria per dare il via libera all'unificazione con Udine, in cambio di quattro posti nel nuovo Cda, io mi espressi con voto contrario. Ora, a distanza di tempo, spiace dire che avevo ragione. Spero ancora in un motto d'orgoglio del territorio affinché si possa raggiungere il risultato di portare da Roma a Trieste le competenze in materia. Ma francamente mi pare molto difficile». Markus Maurmair (nella foto) sindaco di Valvasone Arzene, ai tempi delle assemblee plenarie in cui i sindaci del territorio erano stati chiamati prima a sostenere la battaglia per il mantenimento della Camera di commercio di Pordenone, poi - di fatto - a dare il via libera all'unificazione - che doveva essere solo provvisoria - con Udine fu l'unico a opporsi. Da più di qualcuno - per quella sua scelta pubblica - fu apostrofato come pecora nera. Altri parlarono di una unica voce fuori dal coro. «Viste come sono andate le cose - afferma oggi il sindaco, esponente del Patto per l'Autonomia - posso forse dire di avere visto giusto. Bisognava probabilmente riflettere meglio prima di abbandonare la battaglia legale: di fronte al Tar altre realtà territoriali che avevano aperto vertenze simili a quella di Pordenone hanno avuto ragione. Qui si è scelta un'altra strada. Doveva essere un matrimonio provvisorio, salvo poi tornare a una situazione di autonomia. Ma la Regione finora mi pare sia rimasta immobile. Nessuna competenza in materia è arrivata, forse non è stata nemmeno chiesta. Mentre altre regione, Veneto in testa, stanno portando avanti una forte vertenza per ottenere importanti competenze in diverse materie qui non si è riusciti a prendere questa strada. E mi pare che anche la Libera Camera di commercio, che doveva proseguire nella battaglia, sia nata su un binario morto».

