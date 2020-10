Test sierologici e tamponi scontati, sempre su base volontaria, per dipendenti e amministratori del Comune di Porcia. L'amministrazione ha infatti stipulato a questo proposito una convenzione con il Centro medico Esperia per monitorare la situazione all'interno del municipio.

La Giunta ha infatti stabilito, da un lato, che il Comune si faccia carico dell'effettuazione di test sierologici per il personale e per la Giunta, che potranno appunto sottoporvisi volontariamente; dall'altro, di prevedere la possibilità di ottenere una percentuale di sconto sul prezzo del tampone naso-faringeo per il Covid-19 per dipendenti e amministratori, in questo caso a carico degli interessati. Il numero massimo di persone che potranno essere sottoposte al test sierologico è stato calcolato in 112 (la somma, appunto, dei dipendenti e degli amministratori), al costo concordato di 40 euro ciascuno, al quale vanno aggiunte un massimo di 15 ore di impegno per il personale infermieristico, per altri 26 euro l'ora. L'obiettivo è quello di eseguire tutti i test sierologici entro la fine di ottobre.

A conti fatti, una spesa per il Comune di 4.900 euro. Ovviamente un risultato positivo al test sierologico indicherà che la persona è stata infettata, ma non necessariamente se gli anticorpi sono neutralizzanti e se quindi è protetta e per quanto tempo, e se la persona è guarita oppure ancora contagiosa.

Nel caso di risultato positivo al test sierologico sarà dunque necessario eseguire il test molecolare da tampone naso-faringeo. Quanto ai tamponi naso-faringei, ai dipendenti e agli amministratori che volessero completare lo screening, il Centro individuato riserverà uno sconto del 10 per cento sul costo praticato.

Lara Zani

