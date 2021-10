Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

POPOLO NO PASSSACILE Fra i più acclamati c'è Ugo Rossi, che interviene in chiusura dell'evento e porta la sua testimonianza da Trieste: «Fedriga dice che c'è qualche difficoltà ma il porto funziona, e invece il porto di Trieste è fermo. Abbiamo detto no allo strumento liberticida che viola i diritti umani e costituzionali. A loro interessa controllare l'umanità, com'è oggi in Cina. Dobbiamo fermare adesso questi pazzi che vogliono il...