Ponte sul Piave chiuso nove mesi col by-pass

MONUMENTALESUSEGANA Duecentotrentadue giorni a partire da domani. È il tempo in cui resterà chiuso per restauro lo storico ponte della Priula il cui traffico attraverserà il fiume Piave transitando sul ponte provvisorio. Il conto alla rovescia per l'esecuzione dei lavori sul viadotto monumentale partirà dunque domani, mercoledì 30 maggio.DATE E ORARIL'ora X scatterà alle 10 quando il ponte centenario verrà chiuso e contemporaneamente sarà aperto quello Bailey, poche centinaia di metri più a monte. Si entra in quella che Anas chiama...