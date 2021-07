Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NEL TERRITORIOPONTE NELLE ALPI/LAMON Senza prenotazione, per tutti i maggiorenni, a Ponte nelle Alpi. Con prenotazione ma per tutti gli over 12, a Lamon. La campagna vaccinale prosegue senza tentennamenti in provincia di Belluno: «A seguito del riscontro della variante Delta verrà effettuata una seduta di vaccinazione anticovid per i cittadini residenti a Lamon» mette nero su bianco il Comune. Ponte nelle Alpi e Lamon, con la...