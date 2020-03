PONTE NELLE ALPI

(gs) Le tariffe scolastiche saranno modulate in base all'effettivo uso dei servizi offerti. Lo ha deciso la giunta comunale di Ponte nelle Alpi. «Per il momento abbiamo affermato un principio spiega l'assessore al bilancio, Andrea Pontello e cioè che va pagato il servizio effettivamente erogato e di cui realmente si è goduto. E siccome in questo momento non sono erogati né il servizio di trasporto scolastico né quello di mensa, ne terremo conto nella quantificazione delle tariffe da pagare». Oltre al principio, la decisione: l'importo delle tariffe di trasporto e mensa di bambini e ragazzi dei tre ordini di scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado - saranno proporzionate rispetto all'effettivo utilizzo. Convenzioni e regolamenti prevedono che costi siano legati al chilometraggio effettivamente e il numero di pasti consumati per la mensa.

Nel Comprensivo pontalpino, infatti, all'infanzia alle secondarie, il servizio mensa è utilizzato da 385 bambini e ragazzi. In questo caso la riduzione proporzionale interesserà solo l'Infanzia. Per gli altri ordini di scuola, invece, non si può parlare di riduzione perché il costo è in base ai pasti effettivamente consumati. Sono invece 397 i bambini ed i ragazzi che usufruiscono del servizio trasporti. Per residenti si intendono anche i cittadini di Soverzene.

© RIPRODUZIONE RISERVATA