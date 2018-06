Ponte Meduna in cima alle urgenze Ciriani: sarà al centro dell'incontro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCOMPIUTAPORDENONE È forse il problema dei problemi del tratto urbano della Pontabbana: il nodo di Ponte Meduna non può infatti essere scollegato da una situazione che riguarda l'intera tratta della statale. Il collo di bottiglia che crea lunghissime code e disagi enormi, in uscita e in entrata della città, sarà sottoposto all'attenzione della Regione. Anche se in realtà nell'ultimo anno più volte i sindaci di Pordenone, Zoppola, Fiume Veneto e Cordenons avevano incontrato l'ex amministrazione regionale. Nelle settimane scorse un...