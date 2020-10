CONTRO ASSEMBRAMENTI

CAVALLINO-TREPORTI «Serve prudenza e senso di responsabilità per evitare assembramenti e di conseguenza possibilità di contagio». E' il doppio appello lanciato da Roberta Nesto e Valerio Zoggia, sindaci di Cavallino-Treporti e Jesolo. Nel litorale nord a preoccupare sono le visite ai cimiteri per il fine settimana di Ognissanti, una ricorrenza molto sentita in tutto il Comune. Per questo, in accordo con la Polizia locale, l'Amministrazione locale ha deciso che fino al 2 novembre gli orari dei cimiteri di Cavallino e Treporti saranno modificati con un'apertura straordinaria dalle 7.30 alle 17 in modo da evitare resse e affollamenti. A vigilare saranno anche gli agenti della Polizia locale, per prevenire situazioni di criticità. «La commemorazione dei defunti spiega la sindaca Nesto - è fortemente sentita nella nostra comunità e per questo abbiamo voluto organizzare quanto possibile perché l'accesso ai cimiteri cittadini fosse agevole, pur nel rispetto delle norme di prevenzione del Covid-19 che restano in questo delicato momento prioritarie. Ringrazio il personale di CT-Servizi e la Polizia locale per aver compreso la necessità di uno sforzo che permetta di garantire l'apertura quanto più frequente e sicura possibile». Quindi l'appello ai cittadini. «Invito tutti ribadisce la prima cittadina ad evitare assembramenti, rispettare il distanziamento sociale di sicurezza e di indossare la mascherina».

Sulla stessa scia, a Jesolo, il sindaco Valerio Zoggia che però si è rivolto ai giovani. In questo caso infatti il timore è che il ponte di Ognissanti si trasformi in feste di Halloween nei locali, ovviamente negli orari di apertura. Ma sempre con il pericolo di creare assembramenti e di conseguenza con il rischio di diffondere il virus in un città in cui i casi certificati dall'Ulss4 sono 75. Per questo, anche in questo caso, sono previsti dei controlli nei locali aperti. «Il momento che stiamo vivendo è delicato commenta il sindaco Zoggia - . In questi giorni e in queste settimane stiamo assistendo al sensibile peggioramento della situazione sanitaria provocata dal nuovo coronavirus. Un impegno viene chiesto anche ai più giovani. A loro dico: abbiate senso di responsabilità e prudenza. Sentitevi chiamati, come tutti, a contribuire allo sforzo collettivo per tutelare le persone più fragili e il benessere di tutti. La grande vitalità tipica della vostra età è una risorsa preziosa ma, allo stesso tempo, in questo periodo difficile, può essere fonte di rischio per chi vi sta vicino». Da ciò l'appello in vista del ponte di Ognissanti. «Per molti giovani prosegue il sindaco questa è la scusa per ritrovarsi in occasione di Halloween. Chiedo, proprio ai giovani, senso di responsabilità, valutando modalità alternative per festeggiare. Chiedo prudenza, per voi stessi, per le persone che vi sono vicine e per chi, di nuovo, si sta trovando in prima linea nella lotta alla Covid-19».

G.Bab.

© RIPRODUZIONE RISERVATA