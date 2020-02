VENEZIA DESERTA

VENEZIA Un colombo al centro della rotatoria di piazzale Roma è stato il massimo del movimento registrato nella mattina del B-day ai terminal che uniscono Venezia con la terraferma. In stazione, nel cui piazzale stazionano solitamente decine di borseggiatrici incinte in attesa di impossessarsi dei portafogli dei turisti appena scesi dalla carrozza, era quasi la morte civile. Il tram fermo, quasi nessuno in un piazzale con pochi autobus vuoti e nessuna automobile, assieme al ponte della libertà vuoto è la spettrale immagine di una città che sembrava essere sotto coprifuoco. Insomma, dopo l'acqua alta e il coronavirus, la bomba ha dato un contributo l'ennesima spallata al sistema turismo della città in queste prime settimane dell'anno. Sul ponte della Libertà, intanto, i turisti in attesa ma anche molti veneziani immortalavano lo spazio insolitamente sgombro da automezzi e treni, come non si era visto mai. Per poi, ovviamente, far girare le immagini sui social.

GLI IRRIDUCIBILI

Per lo più i residenti erano informati di quello che sarebbe accaduto e non c'erano nemmeno, a parte qualche eccezione. Il bomba day è stato un problema per molti turisti, invece, molti dei quali in piena crisi perché non sapevano come raggiungere l'aeroporto, con i collegamenti via terra interrotti fino alle 12. Qualcuno, a dire il vero, ha perso anche le staffe alla vista dello spiegamento di forze dell'ordine e del piazzale deserto. È il caso di due turisti, un indiano che voleva a tutti i costi uscire con l'automobile e una inglese a piedi che sono stati convinti a parole da una pattuglia della polizia locale a lasciar perdere. Verso mezzogiorno, un'altra inglese ha chiesto informazioni su come raggiungere l'aeroporto ai volontari della Protezione civile. Dopo aver sentito la loro risposta (prendere la barca di Alilaguna) li ha mandati a quel paese dicendo che in tasca aveva solo tre euro.

Il siparietto più curioso è stato quello riferito dal personale del garage San Marco: una signora che cercava con Google Maps un negozio dove acquistare la salsa di soia. Non era cinese, ma una persona del posto, che dall'atteggiamento sembrava non sapere neppure il motivo per il quale poteva camminare con lo sguardo sul telefono in mezzo a una strada solitamente trafficata da automobili di ogni genere.

GLI OPERATORI

In autorimessa Comunale pochissima gente.

«I veneziani - dicono gli addetti - ovviamente erano informati e non si sono presentati per prendere l'auto. Anche i turisti erano per lo più informati e chiedevano di mettere i bagagli in auto per poter fare un giro».

Lo stesso al garage San Marco: «Molti turisti sapevano e hanno messo i bagagli in auto. Solo uno ha voluto uscire con l'auto per poi fermarsi fuori».

«Oggi non conveniva tenere aperto - racconta l'edicolante di fronte al tram - ma con il mio socio ci siamo decisi ad aprire per fornire un servizio alla gente. Giornali e riviste, ma anche molte informazioni».

Alla stazione, nessuna segnalazione da parte della Protezione civile. Poca gente, tutta disciplinata.

IN ACQUA

Una considerazione, infine, sul traffico acqueo. Malgrado il B-day non avesse causato la riduzione dei servizi in acqua, il canal Grande era un olio. I vaporetti, una volta tanto non affollati, andavano al di sotto del limite di velocità, evidenziando che il rispetto delle regole è possibile. E così i taxi. Dato per scontato che mancava la componente del trasporto merci, ieri è stato provato che il turismo è una concausa importante del moto ondoso in canal Grande, al quale deve essere posto un limite al più presto.

Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA