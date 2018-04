CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ponte del 1° Maggio con sciopero. Sui giorni del grande assalto a Venezia cala come una mannaia la protesta del sindacato di base Sgb che ha proclamato da domani 48 ore di astensione dal lavoro per i dipendenti di Vela. Significa che tra domani e domenica un quarto del personale delle biglietterie di Actv starà a casa, con rischio di caos alle rivendite. L'azienda sta comunque ancora cercando la trattativa per evitare disagi in questo ponte che si annuncia da bollino nero, al punto che il Comune ha fatto un'ordinanza di emergenza per...