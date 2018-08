Ponte Cadore sicuro dopo il maquillage

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ponte Cadore, manutenzione fatta. A trent'anni esatti dalla sua inaugurazione sono iniziati gli interventi di manutenzione straordinaria e ripristini strutturali, con la consegna lavori che risale al settembre 2014 per oltre 6 milioni di euro di spesa e la conclusione degli stessi a fine 2017, lavori aggiudicati da Anas alla L & C Lavori e Costruzioni Srl di Alcamo in provincia di Trapani. Smantellato il cantiere a fine ottobre scorso, tornate libere le aree occupante da macchinari ed attrezzature, è stata fatta la prova di carico per il...