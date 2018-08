Ponte, braccio di ferro sull'abbattimento Scatta l'allarme meteo `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAGENOVA Da un lato Regione e Comune che premono per il rapido abbattimento di quel che resta del viadotto sul Polcevera. Dall'altro la procura di Genova che procede a tappe forzate verso l'incidente probatorio (con le necessarie iscrizioni al registro degli indagati) ma fino ad allora punta a non far toccare il ponte. O, in ogni caso, a non farlo smontare all'azienda, Autostrade, i cui dirigenti potrebbero presto finire sul registro degli indagati. L'unico motivo per abbattere tutto senza aspettare tutte le analisi necessarie al...