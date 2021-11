Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Anche il comando dei Vigili del fuoco di Pordenone ha aderito alla Giornata mondiale della Prematurità, campagna di sensibilizzazione sui bambini nati prematuri che si celebra il 17 novembre, quando in tutto il mondo verranno illuminati di viola (colore che indica la prematurità) alcuni monumenti simbolo per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema. La prematurità è un problema sempre più attuale (un neonato su 10 è prematuro), per...