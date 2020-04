FARE SQUADRA

COLLE SANTA LUCIA Al motto #distantimauniti il Gruppo giovani pompieri Colle Santa Lucia, appartenente all'associazione Amici dei vigili del fuoco, ha voluto dire la sua in questa delicata fase caratterizzata dal Corona virus. Facendosi fotografare, pubblicando l'immagine su Facebook e lanciando così un messaggio a tutti, ma ai coetanei in particolare, relativo all'importanza di restare a casa. «Gli scatti - spiega il coordinatore Riccardo Masarei - sono stati fatti rigorosamente nelle proprie abitazioni. Dopodiché, con un collage grafico, ne è uscita una sorta di scacchiera dove i ragazzi pare che si tocchino con le mani mentre in realtà si sfiorano. Questo per far capire che in questo periodo di emergenza è bene non andare in giro. E seppur lontani fisicamente l'uno dall'altro, in realtà si è vicini con la tecnologia ma anche con il pensiero». A posare per questa originale immagine sono stati Francesco Colcuc, Giacomo Colcuc, Luca Dell'Andrea, Matias Dell'Andrea, Francesco Frena, Luca Kerer, Matteo Kerer, Riccardo Masarei e Davide Pallabazzer. Alcuni ancora minorenni, nella vita quotidiana sono studenti, operai, tecnici. A legarli, oltre all'amicizia, vi è un forte attaccamento per i vigili del fuoco. Un corpo che, tanto più in un paese piccolo come Colle, ricopre un ruolo fondamentale nel mantenimento della sicurezza della collettività: Vaia insegna. Tra i nove Matteo Kerer è appena diventato pompiere volontario, altri tre sono in attesa del via libera per fare la visita medica e poi i corsi mentre i restanti sono preziosi collaboratori in occasione di eventi vari. «Questi giovani - spiega il capo distaccamento Andrea Chizzali - fanno parte dell'associazione privata Amici dei vigili del fuoco. Fa un'enorme piacere vederli così impegnati. Speriamo possano rappresentare il nostro futuro».

Raffaella Gabrieli

