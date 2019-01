Pomini e il format da cambiare «Un mese solo e da fine gennaio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTATREVISO In saldo si acquistano quasi esclusivamente abbigliamento, calzature, accessori. Non a caso, dunque, a guardare con interesse alle tendenze della campagna di svendite in corso, sono soprattutto i commercianti del settore moda. Guido Pomini, presidente di Federmoda Treviso, l'organizzazione di categoria di Confcommercio, come interpreta l'analisi sui saldi invernali 2019? «Alcuni dati ci offrono una lettura molto diversa dalle sensazioni che abbiamo come imprenditori. Dobbiamo tenerne conto, perché in questo momento è...