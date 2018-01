CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLVERI SOTTILIPORDENONE Sarà stato per la pioggia - anche se non abbondante - di ieri mattina. Sarà stato anche perché nella giornata di venerdì - quella in cui si sono bruciati i fuochi epifanici - i valori delle polveri sottili sono rimasti a un livello inferiore rispetto a quello che le condizioni meteo avevano fatto prevedere. Ma forse sarà anche perché in qualche caso probabilmente gli organizzatori del pan e vin hanno spento ciò che rimaneva delle pire evitando che continuassero ad ardere per tutta la notte. Fatto sta che ieri...