Polveri sottili, è il Friuli occidentale l'area più inquinata della regione

LO SMOGPORDENONE Per la giornata di sabato - che sarà quella dedicata all'antica tradizione dei falò - il cielo potrebbe essere coperto da qualche nube, ma non è prevista - almeno stando alle previsioni attuali - né pioggia né neve. Al momento non è prevista nemmeno un'allerta sul fronte del Pm10. Intanto, rispetto alla qualità dell'aria, l'Arpa Fvg, ha diffuso i primi dati sullo smog. Si registra un netto miglioramento rispetto agli ultimi anni: a livello regionale - sulla base dei primi dati provvisori, resta il dubbio su qualche...