Chioggia capitale della cocaina. L'operazione internazionale antidroga delle forze dell'ordine ha riacceso i riflettori su quel filo, neanche tanto sottile, che negli ultimi anni ha associato il territorio clodiense alla polvere bianca. Del resto anche i dati dell'Ulss 3 in merito alle dipendenze parlano chiaro: gli assuntori di cocaina, negli ultimi anni, hanno raggiunto e superato abbondantemente quelli di eroina. Il Ser.D. (Servizio dipendenze) locale ad agosto dell'anno scorso aveva diffuso numeri che avevano destato parecchio scalpore: i nuovi ingressi per cocaina nel 2018 a Chioggia sono aumentati del 50%, mentre quelli per eroina sono rimasti fermi al 18%. Insomma, un cittadino su due che si rivolge al Ser.D. per motivi legati alla droga, lo fa per aver consumato polvere bianca. Un dato, questo, in controtendenza con quelli raccolti dagli altri Ser.D. veneti e nazionali.

Già nel 2017 si erano registrate le prime avvisaglie: i nuovi pazienti per abuso di eroina erano quasi completamente spariti, mentre continuavano ad aumentare quelli per cocaina. E con tanti nuovi ingressi a fine 2018, inevitabilmente, si è registrato il sorpasso: i pazienti seguiti per abuso di cocaina sono diventati il 41% contro il 33% dell'eroina (il restante 26% riguarda altri tipi di stupefacenti).

«Non abbiamo dati relativi sull'uso reale di cocaina nel territorio di Chioggia aveva spiegato qualche mese fa il coordinatore del Ser.D di Chioggia Ermanno Margutti - ma se è vero che il numero di pazienti che si rivolge al Ser.D è un indicatore dei consumatori complessivi della popolazione, possiamo dedurre che i consumatori di sostanze nel territorio clodiense utilizzano nella maggior parte dei casi la cocaina. Inoltre possiamo ipotizzare che il Ser.D di Chioggia si sta accreditando nella popolazione come un luogo di cura riconosciuto e apprezzato, motivo per cui le persone che hanno un problema di cocaina si rivolgono con meno problemi e resistenze al servizio. Sicuramente gli ultimi anni hanno permesso al Ser.D di affinare le proposte terapeutiche aggiornate rispetto alle nuove acquisizioni neuroscientifiche che trovano nell'utenza interesse, fiducia e soddisfazione. Le fasce di età interessate nei nuovi ingressi di consumatori di sostanze vedono la maggior parte dell'utenza concentrata dai 14 ai 39 anni (64%) di cui il 25% nella fascia considerata giovanile (14-24), un dato che probabilmente è correlato alla sempre più precoce iniziazione dei giovani alle sostanze. L'86% delle persone in carico per sostanze al Ser.D sono maschi».

A decidere di rivolgersi al Ser.D per chiedere aiuto, molto spesso, è lo stesso assuntore. Nel 2018 il 53% degli utenti con problemi di droga si è recato spontaneamente all'Ulss 3. Ma vi è anche un 11% di persone che negano il problema e, in quel caso, sono i famigliari a lanciare l'allarme. Quasi sempre si tratta di genitori preoccupati per i propri figli finiti improvvisamente da un tunnel da cui non è facile uscire.

