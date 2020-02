La data limite è quella del 28 febbraio: entro le 12 del penultimo giorno di febbraio si capirà se Villa Cattaneo rimarrà una scatola vuota oppure se rivivrà come una sede di pregio destinata a un progetto che il documento ufficiale definisce come innovativo, scientifico, tecnologico, creativo o culturale. C'è meno di un mese di tempo, quindi, per salvare la splendida villa veneta di via Villanova di Sotto. Il prezzo? Ventimila euro l'anno per un lustro, da versare (più Iva) direttamente al Comune. Il bando per l'assegnazione in concessione di Villa Cattaneo è stato firmato ieri mattina e pubblicato nel pomeriggio all'albo dell'Ente, ma sul futuro del sito regna l'incertezza. A monte dev'essere considerato un dato: negli ultimi mesi, infatti, si è assistito a una fuga da Villa Cattaneo. Tempo fa le start-up del Polo young, la branca giovane del Polo tecnologico di Pordenone, che usufruivano dei locali di via Villanova di Sotto erano una quindicina, mentre oggi sono rimaste solamente tre. Hanno pesato, tra i tanti fattori, anche i continui rinvii in proroga della concessione, che misti a un futuro allora nebuloso hanno allontanato i giovani imprenditori dal sito. Ora il bando rimette tutto in gioco, aprendosi ai vari portatori di interesse che potrebbero vedere in Villa Cattaneo un contenitore ideale per far nascere a Villanova un polo dell'innovazione. Ma i tempi sono stretti: il bando, infatti, prevede che i soggetti interessati effettuino un sopralluogo del sito entro il 20 febbraio e che otto giorni più tardi tutte le carte siano già in municipio. C'è poco spazio di manovra per elaborare un piano. Negli ultimi giorni si è fatta strada un'ipotesi suggestiva, che vedrebbe il coinvolgimento dell'Area Science Park di Padriciano (Trieste), cioè il più grande polo di innovazione scientifica e tecnologica della regione. Al suo fianco ci sarebbe sempre il Polo tecnologico.

