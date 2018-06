Polizia, no al codice di identificazione Salvini: «Può facilitare i delinquenti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Nessun codice identificativo, niente che possa «facilitare i delinquenti», spiega. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini sceglie la platea della Scuola di perfezionamento della Polizia, che in chiusura di anno lo ha avuto ospite insieme con il prefetto Franco Gabrielli. L'occasione è per riconoscere il lavoro di chi opera nella sicurezza, ma anche per chiarire il suo no all'introduzione di un codice per riconoscere le forze dell'ordine. «Da bambino giocavo sempre a guardie e ladri - racconta -, a volte vincevo, a volte...