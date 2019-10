POLIZIA LOCALE VENEZIA Come spesso capita, erano seduti ai piedi del ponte degli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLIZIA LOCALEVENEZIA Come spesso capita, erano seduti ai piedi del ponte degli Scalzi, sul lato rivolto al piazzale della stazione di Santa Lucia e chiedevano ai turisti che si accingevano ad affrontare la salita, se servisse un aiuto per portare i bagagli. A mano. Loro sono tre ragazzi rom minorenni di 16, 17 e quasi 18 anni (da compiere, per il più grande, a fine settimana). Ieri mattina il terzetto è finito nel mirino della polizia locale che durante un servizio anti- abusivismo li ha pizzicati mentre si rivolgevano ai turisti offrendo...