POLIZIA LOCALE ROVIGO Nuovo polverone contro l'Amministrazione comunale e il

POLIZIA LOCALEROVIGO Nuovo polverone contro l'Amministrazione comunale e il comando della Polizia Locale. L'intervista a un vigile urbano cittadino rimasto anonimo, pubblicata ieri da un quotidiano locale, rischia di destabilizzare ulteriormente l'Amministrazione di Massimo Bergamin e il comandante dei vigili Giovanni Tesoro. Stando a quanto rivelato dall'anonimo agente della Polizia locale in servizio al comando di via Oroboni, vi sarebbero colleghi che elevano sanzioni per violazione del Codice della strada in borghese, ossia senza divisa,...