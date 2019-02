CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLIZIA LOCALEPORDENONE Sono le 20.20 di martedì sera. Alla Centrale operativa della polizia locale di Pordenone-Cordenons arriva una chiamata di un cittadino che si lamenta del latrato del cane del vicino. La pattuglia del turno serale si attiva immediatamente ma, mentre sta per raggiungere viale Oberdan, arriva un'altra chiamata. Questa volta è per un trattamento sanitario obbligatorio. Gli agenti, rispettando il codice di priorità, danno precedenza al Tso mettendo dunque in coda l'altro intervento. In via Oberdan arriveranno circa un'ora...