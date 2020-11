«Ho mezza reparto Sicurezza urbana fuori uso e dei colleghi ricoverati. Per noi è chiaramente un momento di grossa difficoltà, umanamente in primis ma anche dal punto di vista dell'organico». Il comandante generale della polizia locale Marco Agostini si trova a fare i conti con un focolaio all'interno del corpo e i numeri sono abbastanza impressionanti: 10 persone ammalate, tra agenti e ufficiali, 40 in quarantena, un ricoverato in terapia intensiva all'Angelo. Non è un caso, probabilmente, che gran parte degli infetti facciano parte del reparto operativo della sicurezza urbana. Chi cioè, si occupa delle situazione di ordine pubblico e degrado in città e quindi si ritrova quotidianamente a contatto con la gente. Poi, da lì, il contagio anche ad altri reparti. Una delle grandi paure di chi gestisce la sicurezza pubblica è sempre stata quella di non riuscire ad avere personale a sufficienza. In questo momento così difficile, che aggiunge alle criticità di marzo le proteste in piazza della gente arrivata ormai al limite della sopportazione, i focolai tra le forze dell'ordine sono una piaga di cui prefetti e questori farebbero decisamente a meno. In polizia, al momento, si contano 8 malati più due persone in quarantena. Qualche settimana fa, i positivi avevano toccato anche il reparto Volanti, ovvero il pronto intervento della questura: si fosse dilagato in maniera più ampia, Santa Chiara si sarebbe ritrovata letteralmente con le polveri bagnate.

Durante la pandemia è successo più volte che il virus aggredisse caserme e uffici. Ma in nessun caso, per ora, si erano raggiunti i numeri a cui è arrivata la polizia locale in questi giorni. La speranza è che le quarantene possano aver frenato l'onda dei contagi e che presto, terminato l'iter, l'organico possa tornare ad avere ben altri numeri. Tra i positivi non tutti sono asintomatici: qualcuno, come spiega il comandante, ha preso una forma particolarmente violenta del virus. Oltre al ricoverato, ci sono altri agenti curati a casa ma con sintomi pesanti.

D.Tam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA