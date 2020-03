IN PRIMA LINEA

BELLUNO «Venerdì sera è venuta la polizia in borghese, sabato è toccato ai vigili. Hanno controllato e mi hanno detto che devo avere gli avvisi e che bisogna cercare di fare osservare le regole, annunciando che ci saranno ulteriori controlli». Katia, un volto noto del centro, gestisce il bar al Picinin, di via Caffi. Anche lei alle 18 ieri sera ha abbassato la serranda. In questi giorni come tutti i suoi colleghi è in prima linea per far rispettare le regole. Invitare i clienti a stare distanti tra loro e invitarli a girare al largo dal bancone. Anche a lei tocca il compito, in questi giorni, di sensibilizzare i clienti e non sempre è facile.

CLIENTI DIMINUITI

«I clienti sono sicuramente diminuiti. Si cerca di tener duro, non si può far niente da questo punto di vista, quello che si può fare è evitare le sanzioni. Per far rispettare le regole c'è poco da fare ma non si può lasciar correre» prosegue. «L'altra giorno la mattinata è iniziata con il piede sbagliato - racconta - sono stata presa a male parole da un cliente che ho invitato a spostarsi dal banco. Ma non posso neanche leggere il giornale in pace? mi sono sentita dire. Non è sempre facile far rispettare le regole anche perché noi non abbiamo alcuna autorità per imporci. L'altro giorno due si sono messi vicini. Ho spiegato loro che non potevano, sono stata derisa. Hanno spiegato che erano marito e moglie e che dormivano assieme. Ma questo, ovviamente, non basta. le regole sono regole».

Insomma, gestire tutto dalla prima linea, integrando o sostituendo anche il ruolo dei controllori non sempre è facile.

C'È CHI PRENDE IN GIRO

Così tra i clienti c'è chi si prende la libertà di prendere in giro chi lavora e prova a far rispettare delle regole. «Mi sono sentita umiliata perché ovviamente non posso rispondere a tono. Non conosci mai le persone che entrano. Per questa ragione provo a sdrammatizzare sempre. Però quando alle otto meno un quarto del mattino inizi la tua giornata con qualcuno che ti manda a quel paese non è facile. Sei preparato a tutto ma non a gestire la rabbia della gente».

MESTIERE DIFFICILE

Insomma fare il barista non è sempre un lavoro facile ma farlo in questo periodo è ancora più difficile. «Molti sono veramente esasperati. Il primo che si trovano davanti lo insultano. Loro non risolvono niente e noi ci rimaniamo male. Forse questo è il momento per stare tutti tranquilli e darsi una mano». E sul fronte dei controlli, invece, nessun disturbo, o timore delle forze dell'ordine, anzi. «La loro presenza è stata utile anche per far capire che le regole sono importanti. Soprattutto in un momento come questo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA