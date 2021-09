Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

POLITICHE SOCIALIVENEZIA Ritorna il voucher sport, un sostegno alle famiglie dei bambini che vogliono praticare un'attività. Il bonus, valido sul territorio provinciale, ha come destinatari i ragazzini di sei anni (6Sport), mentre per il solo Comune di Venezia avrà valenza anche per coloro che hanno un anno in più (6Sport +1). Un aiuto ad alcune famiglie, spiega il vicesindaco Andrea Tomaello, che ha la delega allo sport: «Nei giorni...