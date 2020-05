POLITICA

VENEZIA Virus o non virus, a Venezia la campagna elettorale è aperta. Ci sono sostanzialmente (al momento) due protagonisti che possono giocarsi la poltrona e in questi giorni lo scambio di accuse ha assunto temperature elevatissime, arrivando a lambire lo scontro istituzionale. La partita che si sta giocando tra il sindaco Luigi Brugnaro e il sottosegretario al Mef Pier Polo Baretta è diventata un'accusa reciproca quotidiana che, a differenza delle campagne elettorali canoniche, va a lanciare strali contro i rispettivi enti.

LA SCINTILLA

Le frizioni tra i due andavano avanti da qualche tempo e riguardavano soprattutto il chi fa cosa nelle prerogative di Comune e Governo. Sabato l'assessore allo Sviluppo economico, Simone Venturini, aveva attaccato il Governo accusandolo di non aver fatto abbastanza per gli enti locali, ripetendo il refrain di Brugnaro Siamo stati lasciati soli, che in realtà è condiviso a livello di città metropolitane e anche di Anci nazionale.

Ieri mattina Baretta è uscito con un post in cui diceva Diversi cittadini mi hanno scritto perché non sono potuti salire sui mezzi pubblici. È da due mesi che era ovvio che si sarebbe dovuto affrontare questo problema. Cosa succederà lunedì? È bene che il Comune se ne occupi urgentemente: Actv concordi con il sindacato e metta tutti i mezzi in funzione richiamando il personale dalla cassa integrazione.

LA REPLICA

La risposta non si è fatta attendere, e nello stile sanguigno del sindaco: Insopportabile da quanto è falso questo Baretta! Proprio il Governo di cui lui fa parte dovrebbe dare qualche risposta sul trasporto pubblico locale e lui invece fa... il fenomeno e critica l'operato dell'Azienda Pubblica e del Comune! Vergogna, tenta di allontanare da se stesso le responsabilità.

Una presa di posizione che ha fatto indignare il Pd, a cominciare dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Andrea Martella. «Toni e parole di un'arroganza intollerabile - è il suo commento - Dal primo giorno di contagio l'amministrazione comunale guidata da Brugnaro si distingue per un costante attacco istituzionale, privo di fondamento, nei confronti del Governo. Mi sembra l'atteggiamento di chi, più che lavorare nell'emergenza, gioca a fare campagna elettorale. Mentre il Sottosegretario Baretta esprime preoccupazione per l'assenza di misure che anche dal Comune dovrebbero arrivare in merito alla sicurezza e soprattutto all'organizzazione dei servizi di trasporto, in tutta risposta arrivano offese pesanti, oltre ad una omissione dell'assenza storica di stanziamenti regionali nel Tpl». Polemico anche Gianfranco Bettin, presidente della municipalità di Marghera: «Brugnaro attacca Baretta e il governo, ma non dice una parola sulla regione, che di trasporto pubblico si dovrebbe occupare, insieme proprio al Comune, ma che, proprio come il Comune, non ha fatto niente in questi due mesi per preparare questa riapertura».

Il PD VENEZIANO

Se a Roma è forza di governo, a Venezia il Pd è all'opposizione. Il deputato e consigliere comunale Nicola Pellicani si lancia in difesa di Baretta. «È il solito Brugnaro - dice - che di fronte ai problemi risponde con insulti e le offese. Da una parte propone una collaborazione per affrontare l'emergenza, dall'altra denigra l'opposizione. Tra l'altro, il Governo ha già annunciato 600 milioni per venire incontro alla crisi del trasporto pubblico ed è in arrivo il decreto con alcuni miliardi Comuni. Il sindaco collabori con i fatti alla ripresa di Venezia». Dalla segreteria comunale del partito arriva un aggettivo: Patetico. E non è finita qui.

Michele Fullin

