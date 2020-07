POLITICA

VENEZIA «La coalizione è ampia e unita, ma con i Cinquestelle se ne riparlerà al secondo turno». Pier Paolo Baretta apre la campagna elettorale presentando tutti i partiti e le civiche che lo sostengono. E all'Officina del gusto, per la seconda tappa, è il turno del Partito Democratico che con il nuovo logo in tema green annuncia alcuni dei nomi che saranno in lista.

Con la capolista Monica Sambo ci sarà certamente il consigliere comunale Emanuele Rosteghin, l'ex segretaria comunale Maria Teresa Menotto e Giuseppe Saccà. Ma nei 36 nomi compariranno anche alcuni esterni: «Apriamo al gruppo Un'altra città è possibile ospitando Lorenzo Varponi, alle civiche con Rosanna Marcato, ex dirigente del Comune che aveva creato l'ufficio migranti - annuncia il segretario Giorgio Dodi - e al sindacato con il giuslavorista Leonello Azzalini». Capolista al Lido sarà Alessandro Strozzi. Sono quattro le liste già confermate a sostegno di Baretta, con la quinta, Idea comune, che dovrebbe confermare a breve. «A livello veneziano i Cinquestelle stanno facendo un percorso che non hanno ancora concluso - chiarisce il candidato sindaco -, in linea con il loro itinerario a livello veneto e nazionale. Diciamo però che non è un itinerario conflittuale e che al secondo turno, nella logica di una riflessione più ampia, sarà più facile ampliare la visione. Vale per il Movimento ma anche per tutte le altre forze alternative all'attuale giunta». Ospite della presentazione del Pd, supporta il programma presentato da Dodi, Rosteghin, Menotto, Saccà insieme ad Andrea Martella, Marisa Gruarin e il segretario metropolitano Valerio Favaron.

«Dopo il lockdown i temi emersi ai Cento tavoli si sono rivelati ancora più attuali ed è sempre più diffusa la sensazione di inadeguatezza dell'attuale governo» commentano confermando il programma presentato a dicembre sui filoni della vivibilità e del governo della città, aprendo una campagna elettorale che si giocherà sui temi del turismo, della residenzialità, l'ambiente, i servizi e il decentramento.

«Un programma che trova d'accordo, in modo trasversale, tutte le liste e che risponde alla forte domanda di cambiamento che percepiamo tra i commercianti, i ristoratori e i cittadini» aggiunge Baretta che entra nel merito di alcuni dei 17 punti, a partire dall'ambiente: «Venezia ha le condizioni per diventare una delle città più green del mondo. Pensiamo per esempio alla laguna, che unisce 300 mila persone: cosa potrebbe rappresentare il waterfront da San Giuliano a Campalto e quanto potremmo offrire ai mestrini dando loro la possibilità di vivere l'acqua? I forti poi andrebbero uniti in un percorso verde: non lasciamo sole le associazioni, senza risorse, e lavoriamo con loro al progetto». Se Rosteghin propone tasse di soggiorno decrescenti con l'obiettivo di allungare la permanenza media dei visitatori (altrimenti vedono i soliti due musei e nessuno andrà mai all'M9), Baretta rivede anche l'idea di Brugnaro di prevedere un ticket d'ingresso per i giornalieri: «Bisognerà decidere di fare prenotazioni per chi viene in giornata e dobbiamo valutare l'ipotesi di far pagare la tassa di soggiorno anche a chi non dorme in città. Ma Brugnaro pensa solo al ticket, che non serve a regolare i flussi. Per noi non bisogna comprimere ma dilatare le presenze su più mesi, dialogando con la Biennale per lavorare sulla Venezia d'inverno. Perché il turismo qualificato non si limita alla stagione estiva»..

Ma se uno slogan del Pd è non si può vivere di solo turismo, Baretta affronta il tema del porto: «Va riqualificato. Non importa se al sindaco non piace chi guida il Porto, è un grave errore bocciare il bilancio in un momento in cui a Venezia riparte il traffico, dopo il lockdown». Nessun cenno sulle grandi navi: dimenticanza o strategia, visti che il, tema verrà affrontato oggi alla presentazione della lista di Gianfranco Bettin».

Un passaggio Baretta lo fa sulla cultura e l'economia. «Bisogna rilanciare la cultura e l'economia del vetro - spiega - e lanciare un progetto serio per la residenzialità: alla Giudecca, al quartiere Piave, a Zelarino, vediamo troppe case comunali e Ater chiuse e in degrado. Non basta il sostegno fiscale se non mettiamo a frutto il nostro capitale, magari approfittando del bonus energetico. Queste sono tutte le incompiute dell'attuale amministrazione, la nostra è un'alternativa reale». Invitato anche dal Pd a fare una campagna elettorale 7 su 7, Baretta fa sapere che nei prossimi due mesi non tornerà a Roma: «Lì ho portato a termine il mio impegno e ora la mia priorità è qui».

