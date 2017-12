POLITICA ROVIGO «Diego Crivellari sarà il nostro candidato alle elezioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POLITICAROVIGO «Diego Crivellari sarà il nostro candidato alle elezioni politiche». A dirlo il segretario provinciale del Pd Giuseppe Traniello Gradassi e il suo vice Leonardo Raito. «Crivellari non solo ha ben rappresentato il nostro partito negli ultimi cinque anni, ma ha anche tenuto alto il nome di tutto il Polesine. È giusto che abbia la possibilità di lavorare per altri cinque anni, in maniera tale da ultimare le proposte di legge che sono rimaste ferme. Si è dimostrato una persona sempre disponibile, pronta e attenta alle...