CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POLITICAMESTRE Per vincitori e vinti delle ultime elezioni è già uno stress test, al quale ciascuno si avvicina con incognite che sono superiori - al momento attuale - alle poche certezze. Fra queste ultime c'è la data, il 26 maggio quando verosimilmente al voto per il Parlamento europeo si aggiungerà quello per il rinnovo delle amministrazioni dei 14 Comuni veneziani, quasi un terzo dell'intera area metropolitana. All'appuntamento mancano quattro mesi, ma se per alcune realtà il cammino è già iniziato, altre sono ancora ai nastri di...