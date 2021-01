POLITICA IN LUTTO

Dolo dice addio al suo sindaco gentile. Alberto Polo, 46 anni, è morto ieri mattina all'ospedale a Mirano, a causa di complicazioni legate al tumore contro cui stava combattendo da circa un anno e mezzo. Una scomparsa dolorosa quanto inattesa, quella del primo cittadino rivierasco. Perché se da un lato è vero che quella è una malattia che raramente concede sconti, c'è da dire anche che nel suo caso la situazione sembrava diversa. Le cure, a quanto pare, stavano funzionando. Il sindaco nell'ultimo periodo era sempre più stanco e affaticato, ma le terapie stavano ottenendo dei risultati incoraggianti. Anche per questo motivo Polo si era ricandidato e, dopo la vittoria di settembre, aveva iniziato un nuovo quinquennio alla guida della sua città: il 29 dicembre aveva presieduto il Consiglio comunale e il 31 aveva salutato i suoi concittadini con un videomessaggio di auguri. Domenica sera era andato in ospedale, come gli capitava sempre più spesso, per dei sintomi collaterali alle terapie. Trattenuto dai medici per delle verifiche, è morto ieri mattina per un malore.

SOTTO CHOC

La notizia ha sconvolto la cittadina rivierasca, ovviamente, e il mondo politico veneziano e veneto. Polo è stato un protagonista degli ultimi vent'anni della scena dolese.

Di estrazione cattolica, proveniente dal mondo dell'associazionismo, prima di entrare nel Pd milita tra le fila della Margherita. Nel 2000, il primo ingresso in consiglio comunale, in maggioranza. Nel 2005, a 31 anni, l'esordio in giunta come assessore alla Pubblica istruzione e cultura. Nel 2010 il centrosinistra perde le elezioni, sconfitto dalla Lega di Maddalena Gottardo. Polo, da capogruppo, coordina le minoranze. Sono gli anni degli accordi e dei protocolli per Veneto City, la gigantesca opera mai realizzata che porta con sé il più atavico dei dilemmi per gli amministratori dell'epoca: dire no a 1,7 milioni di metri cubi di cemento o a milioni di euro di Imu e alla speranza di nuovi posti di lavoro? Gottardo e il centrodestra firmano per la realizzazione, Polo e i comitati si oppongono ritenendola un'inutile speculazione. Alla fine, alla lunga, vinceranno loro: a giugno il progetto è stato ufficialmente (e definitivamente) archiviato. Nel 2015 diventa sindaco (e consigliere della neo Città metropolitana) e subito si trova ad avere a che fare con quello che forse sarà il peggior disastro di sempre in Riviera: l'8 luglio, un tornado spazza via metà della sua Dolo. La battaglia per i risarcimenti e la ricostruzione, sarà uno degli impegni più gravosi della sua carriera.

Una delle risposte alla città di cui andava più fiero era la realizzazione di un'opera che Sambruson aveva atteso per oltre 40 anni: la pista ciclabile di collegamento con il centro di Dolo. Una nota di orgoglio per lui, originario proprio di quella frazione. Ora il testimone passerà al suo vice, Gianluigi Naletto, fino alla prossima finestra elettorale utile. Covid permettendo, Dolo dovrebbe tornare al voto in primavera.

VECCHIO STILE

Polo apparteneva a un'altra politica. Giovane anagraficamente, ma con l'animo vicino a quella categoria di amministratori tipica del passato. Distante più che mai dai toni urlati, dalle provocazioni e dal clamore sui social. Il suo era un approccio gentile, educato e disponibile. Per combattere le sue battaglie non aveva mai avuto bisogno di alzare la voce: era la prova vivente che i contenuti, talvolta, arrivano a bersaglio anche se sussurrati. Attenzione, però, a non intendere i suoi modi pacati come manifesta debolezza. All'occorrenza sapeva bene come mostrare fermezza e decisione, senza curarsi del grado di autorità del suo interlocutore, governatore, ministro o deputato che fosse. Frutto, questo, anche di una preparazione solida.

La politica era diventata la sua vita, ma il sindaco era molto di più, anche fuori dal palazzo. L'amore per la moglie Claudia e i figli, Adelaide e Gherardo, la passione per lo sport, il calcio e la Juventus, la sua ficcante e intelligente ironia che non mancava mai di lasciare il segno nei ritrovi goliardici con gli amici di una vita.

Dolo ha perso un buon sindaco. Chi lo conosceva ha perso un uomo buono.

Davide Tamiello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

