POLITICA DELLA CASAVENEZIA La città continua a perdere abitanti, lo sfruttamento del turismo fa in modo che ogni alloggio disponibile, anche ogni magazzino, siano destinati a posti letto da mettere in vendita su internet. Venezia è in mano al mercato, ma il Comune non è rimasto inerte sui temi della politica della casa. Anzi, con uno sforzo senza precedenti, tra il 2015 e il 2020 saranno riconsegnati complessivamente 796 alloggi pubblici restaurati o in fase di restauro avviata. Tutti appartamenti in precedenza vuoti e sfitti, alcuni da...