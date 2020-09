«Mai come quest'anno la riapertura delle scuole ha il valore e il significato di una ripartenza per l'intera società». Il giorno dopo la grande cerimonia con Sergio Mattarella interviene sul tema anche Alessandra Polin di Assindustria Venetocentro, presidente dei giovani imprenditori e consigliere delegato alla scuola.

«La chiusura delle scuole - ragiona Polin - è stata in Italia più lunga che in ogni altro Paese del mondo dopo la Cina e ci vorranno responsabilità e pazienza di tutti per rodare un sistema che garantisca insieme alle esigenze di sicurezza, quelle altrettanto importanti, di crescita educativa, sviluppo personale e socialità dei ragazzi.

Come sta avvenendo nelle nostre aziende, la ripartenza, con le sue incertezze e discontinuità, porta anche nuovi modelli organizzativi - con le tecnologie digitali, nei tempi e modi di lavoro - e lo stesso dovrà avvenire nella scuola. Il ruolo degli insegnanti è per questo decisivo. Si tratterà di recuperare quanto non si è potuto svolgere nei mesi di chiusura, soprattutto per chi ha incontrato difficoltà operative e familiari, di riscoprire la bellezza di riallacciare relazioni».

L'ultimo appello è per gli alunni: «Cari ragazzi, il futuro del nostro Paese è nelle vostre mani e noi imprenditori siamo al vostro fianco».

