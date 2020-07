MEDICO LICENZIATO

PORDENONE «In 25 anni di carriera non mi era mai capitato che un collaboratore, dopo pochi mesi di lavoro, scavalcasse un'intera gerarchia, dal primario al direttore generale, e rendesse alla stampa esternazioni non veritiere e lesive per l'immagine dell'azienda sanitaria». Il direttore generale dell'Asfo, Joseph Polimeni, è rammaricato per il comportamento di Nicola Vendramin, medico con contratto libero professionale assegnato alla Rete cure intermedie, palliative e Hospice, diretta da Maria Anna Conte, ma non torna indietro sui suoi passi: «L'interruzione del rapporto lavorativo afferma è un atto dovuto. All'interno di qualsiasi azienda ci sono delle regole da rispettare: chi non le osserva fa venire meno un rapporto di fiducia che sta alla base di qualsiasi collaborazione. A febbraio, con una comunicazione interna, avevo espressamente chiesto a dipendenti e collaboratori di concordare con la direzione argomenti e riflessione di carattere sanitario da diffondere attraverso la stampa. Ebbene sottolinea Polimeni nel caso del giovane collega Vendramin questo non è avvenuto. Il 13 giugno io stesso ho potuto apprendere in un articolo sue affermazioni lesive nei confronti dell'Azienda e non attendibili in quanto a veridicità. Al di là del fatto che penso sia stato spinto da qualcuno a rilasciare quell'intervista, non capisco perché, in un'ottica di migliorare un servizio a beneficio della comunità, il medico non si sia minimamente interfacciato né con me né con altre figure apicali dell'Asfo». Un atteggiamento, quello di Vendramin, che ha fatto parecchio arrabbiare Polimeni. «Alla stampa si legge in una nota dell'Azienda sanitaria sono state rese affermazioni fuorvianti e tendenziose, inerenti una programmata importante riconversione della Rsa di Sacile in reparto Covid in caso di un'eventuale recrudescenza da contagi. Questo riassetto organizzativo è stato da tempo concordato con i vertici della sanità Regionale e opportunamente comunicato sia all'Ufficio territoriale del Governo che alla Conferenza dei sindaci». La successiva lettera di chiarimenti, pervenuta ad Asfo da parte di Vendramin dopo l'uscita dell'articolo di stampa, «ha rettificato solo in parte il tenore delle dichiarazioni rilasciate, senza sanare il fatto che il collaboratore abbia violato gli obblighi di corretto comportamento e, comunque, le direttive impartite a tutti i collaboratori». Da qui la decisione di cessare il contratto.

LA FUGA

Dopo le dimissioni di quattro medici del lavoro (tutti libero professionisti), l'Asfo è corsa ai ripari raddoppiando le ore di servizio settimanali all'unico medico rimasto in carica e assegnandone 8 a un coordinatore. Vista però l'ingente mole di lavoro - sono in corso, tra l'altro, visite per rivedere l'inidoneità di un numero consistente di personale in carico all'Asfo - dovrebbe essere indetto un bando di concorso per un medico competente, in libera professione, a 19 ore settimanali. Ieri intanto si è definito l'accordo sino al 2020 «in pieno consenso con le organizzazioni sindacali dell'area Pta, professionale, tecnica ed amministrativa, in cui vengono date certezze per il prossimo triennio in merito ai diversi istituti contrattuali tra i quali, in particolare, la remunerazione della retribuzione di risultato conseguente al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Nel corso dell'incontro sindacale - si legge sempre in una nota - sono stati anche definiti gli incarichi organizzativo-gestionali e professionali del Dipartimento tecnico e di quello amministrativo». Secondo Daniela Antoniello (Cisl) «se da un lato verrà garantita la remunerazione aggiuntiva sulla retribuzione di risultato, grazie a un accordo raggiunto al tavolo tra la direzione generale, dall'altro è intollerabile e inaccettabile che gli interinali in scadenza non abbiano ancora nessuna conferma di avere una proroga ai loro contratti. Lo stato dei fatti mostra una situazione sempre più complessa e drammatica: lunedì sarà l'ultimo giorno di lavoro per loro e il 118 rischia seriamente di ritrovarsi senza autisti di ambulanza».

Alberto Comisso

